Samurai Jay sarà tra i protagonisti musicali della sessantunesima edizione del Settembre Rendese. L’artista si esibirà domenica 27 settembre, a partire dalle ore 21.30, in piazza Kennedy.

L’appuntamento inserisce nel programma della manifestazione un concerto rivolto in particolare al pubblico più giovane e agli appassionati dei linguaggi trap e urban.

Il percorso musicale di Samurai Jay

Gennaro Amatore, conosciuto artisticamente come Samurai Jay, ha costruito la prima parte del proprio percorso musicale nella scena underground trap e urban.

La diffusione dei suoi brani attraverso i social media gli ha consentito di raggiungere soprattutto il pubblico giovanile. Nel corso della sua attività è arrivato anche sul palco di Sanremo e si è esibito negli stadi.