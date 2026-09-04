L’artista trap e urban si esibirà dalle 21.30 nell’ambito della sessantunesima edizione della manifestazione culturale di Rende
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Samurai Jay sarà tra i protagonisti musicali della sessantunesima edizione del Settembre Rendese. L’artista si esibirà domenica 27 settembre, a partire dalle ore 21.30, in piazza Kennedy.
L’appuntamento inserisce nel programma della manifestazione un concerto rivolto in particolare al pubblico più giovane e agli appassionati dei linguaggi trap e urban.
Il percorso musicale di Samurai Jay
Gennaro Amatore, conosciuto artisticamente come Samurai Jay, ha costruito la prima parte del proprio percorso musicale nella scena underground trap e urban.
La diffusione dei suoi brani attraverso i social media gli ha consentito di raggiungere soprattutto il pubblico giovanile. Nel corso della sua attività è arrivato anche sul palco di Sanremo e si è esibito negli stadi.