Poste Italiane attiverà il servizio l’8 settembre, dalle 16.30 alle 20. Disponibile anche una cartolina con la chiesa e la statua della Madonna
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Uno speciale annullo filatelico celebrerà la chiusura delle iniziative per il cinquecentenario del santuario di Santa Maria del Soccorso, in località Scalzati di Casali del Manco.
Poste Italiane attiverà il servizio temporaneo martedì 8 settembre 2026, in concomitanza con l’appuntamento conclusivo delle celebrazioni dedicate alla costruzione del santuario.
Orari e luogo del servizio filatelico
L’annullo, richiesto dalla parrocchia di Santa Maria Vergine, sarà disponibile dalle ore 16.30 alle 20 nello stand di Poste Italiane allestito sul sagrato antistante il santuario, in via Santa Marina di Scalzati.
La dicitura predisposta per l’occasione sarà: «Chiusura celebrazioni cinquecentenario fondazione – Santuario Santa Maria del Soccorso – Scalzati 1525-2025 – 8.9.2026 87059 Trenta (CS)».
Le date 1525-2025 richiamano il periodo del cinquecentenario, mentre il servizio filatelico sarà attivato nel 2026 in occasione della chiusura delle celebrazioni.
La cartolina dedicata al santuario
Durante l’iniziativa sarà disponibile anche una cartolina filatelica commemorativa. L’immagine raffigura la chiesa di Santa Maria del Soccorso e la statua della Madonna.
Informazioni sugli annulli speciali e sulle iniziative filateliche possono essere consultate sul sito filatelia.poste.it.