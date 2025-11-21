La sezione Aiga di Rossano rimette al centro del dibattito nazionale la necessità di restituire alla città il proprio tribunale. Il documento presentato all’assemblea dei giovani avvocati sottolinea l’importanza di una struttura giudiziaria in un territorio che, dopo la fusione, è diventato uno dei principali centri della regione.

L’associazione ricorda che la chiusura del palazzo di giustizia ha creato disagi crescenti per professionisti e cittadini, costretti a spostarsi per affrontare procedimenti e adempimenti quotidiani. La richiesta è quella di un passo concreto da parte del Governo, annunciato come possibile nei recenti confronti istituzionali.

La posizione dei giovani avvocati è netta: senza un presidio giudiziario vicino, il territorio perde tutele, servizi e opportunità. La sezione rossanese conferma quindi il proprio impegno nel seguire ogni evoluzione e nel continuare a sostenere la riapertura con iniziative mirate.