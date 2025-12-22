Flavio Stasi, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello “Giallo” per la giornata di oggi, lunedì 22 dicembre, in corrispondenza dei settori della Calabria jonica. Le perturbazioni, per altro, si stanno registrando fin dalla giornata di ieri, nonostante il livello di allertamento fosse stato “Verde”. Lo ha comunicato in una nota il Comune di Corigliano Rossano.

Per questa ragione ed alla luce delle perturbazioni che si stanno registrando sul territorio, il sindaco, Flavio Stasi, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari: attivati i settori Reti e Manutenzione, Ambiente ed Energia e tutti gli altri settori coinvolti nel COC.

È già stato attivato l’ormai sistematico monitoraggio del territorio, con particolare riferimento ai torrenti ed al Crati, alla viabilità comunale, al litorale per eventuali mareggiate. Per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, la Protezione Civile Comunale risponderà ad eventuali segnalazioni ai numeri 0983/5491651 e 0983/5491659.

Come sempre si raccomanda alla popolazione la massima prudenza, soprattutto nella circolazione stradale: i fenomeni temporaleschi, infatti, hanno come effetto immediato quello di diminuire la visibilità e causare possibili insidie stradale, come abbassamenti o tombini pericolosi, mentre ogni eventuale evoluzione ed informazione utile sarà diramata dai canali istituzionali del Comune ai quali si chiede di prestare attenzione.