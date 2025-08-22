L’attore che avrebbe dovuto esibirsi questa sera annuncia in un video rivolto al pubblico che sua madre è purtroppo in fin di vita. La vicinanza del sindaco Giampieo Coppola

Ha la voce rotta dal pianto l’attore Enzo Salvi che, questa sera, avrebbe dovuto esibirsi ad Altomonte con il suo show all’interno della trentottesima edizione del Festival Euromediterraneo. Purtroppo, come spiega lo stesso Salvi in un video, l’attore non potrà essere in Calabria questa sera perché la madre si trova in fin di vita e, come qualsiasi figlio, non se la sente di allontanarsi dal genitore.

Vicinanza a Enzo Salvi in un momento così difficile esprimono l’amministrazione comunale di Altomonte con in testa il sindaco Gianpietro Coppola e il direttore artistico del Festival Antonio Blandi. Il Festival Euromediterraneo conferma lo spettacolo di Gene Gnocchi che si terrà domenica 24, alle 21.30 al Teatro Costantino Belluscio, con ingresso gratuito.