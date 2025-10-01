I nuovi mezzi, acquistati con fondi regionali e statali, hanno completato l’immatricolazione per entrare in servizio e rinnovare il parco bus urbano

Amaco Cosenza è pronta a rinnovare la propria flotta con sedici nuovi autobus che presto saranno messi a disposizione della cittadinanza. «Ready to go, pronti a partire» ha scritto l’azienda sui canali social ufficiali. I mezzi, arrivati tramite la società Cometra, si trovano già da mesi, quasi un anno, nel deposito aziendale e si pongono l’obiettivo di migliorare la qualità del trasporto pubblico in città.

Gli autobus, finanziati per il 90% con fondi statali gestiti dalla Regione Calabria e per il restante 10% a carico di Amaco (pari a circa 25mila euro a veicolo), attendono soltanto il via libera dopo il completamento delle procedure di immatricolazione prima di poter entrare regolarmente in servizio. L’azienda li utilizzerà con la formula dell’usufrutto, garantendo così una gestione sostenibile ed efficace delle nuove risorse.

Con l’immissione dei nuovi mezzi, Amaco Cosenza punta a modernizzare il parco veicoli, ridurre i disagi per l’utenza e offrire un servizio più efficiente e in linea con le esigenze della mobilità urbana. Resta ovviamente aperta la partita sul futuro dell’azienda stessa e dei lavoratori. C’è attesa per la decisione del Tribunale sul prolungamento dell’esercizio provvisorio.