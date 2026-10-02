Il 7 ottobre al Campus Temesa incontri con scuole e associazioni, un cortometraggio e il concerto finale del cantautore Sasà Calabrese

Informare i cittadini, coinvolgere le scuole e superare paure e pregiudizi che ancora frenano la scelta della donazione. È l’obiettivo della giornata in programma mercoledì 7 ottobre al Campus Temesa di Amantea, promossa da Aido, Avis e Admo.

L’iniziativa celebra i cinquant’anni dell’Aido provinciale e riunirà dirigenti scolastici, studenti, operatori sanitari, volontari e rappresentanti istituzionali. Al centro degli incontri il valore della donazione di organi, sangue e midollo osseo.

I dati sulla Calabria

Secondo i dati del Centro nazionale trapianti riportati dagli organizzatori, nel 2024 in Calabria le donazioni di organi sono aumentate del 2,7% rispetto all’anno precedente.

Le dichiarazioni di volontà registrate sono state circa 82mila. Il 55,1% dei cittadini ha espresso il proprio consenso, mentre il 44,9% ha scelto di non donare, con una percentuale di opposizione superiore alla media nazionale.

«Siamo soddisfatti di questi dati, ma c’è ancora tanto da fare», afferma Giuseppe Muto, presidente dell’Aido provinciale di Cosenza. Secondo Muto, uno dei problemi principali è la mancanza di informazioni nel momento in cui i cittadini esprimono la propria volontà durante il rinnovo dei documenti d’identità.

Gli incontri dedicati alle scuole

Il programma inizierà alle 17.30 con l’incontro rivolto ai dirigenti e ai docenti dei tre istituti comprensivi del Distretto di Amantea. Sarà presentato «Siamo tutti Farfalle», progetto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado promosso dal Gruppo intercomunale Aido di Lago.

Interverranno Adele Senatore, presidente del gruppo, Gisa Guidoccio, autrice della «Favola del Bruco Donato», e i dirigenti scolastici Giuseppe Cavallo, Licia Marozzo e Daniela Quattrone.

Alle 18.30 inizierà «Informare per Formare», incontro destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Parteciperanno la Consulta giovani Avis-Aido-Admo della provincia di Cosenza, i volontari del Servizio civile universale Avis Calabria e i rappresentanti delle sezioni locali.

Il cortometraggio e il concerto

Alle 20 sarà proiettato «Briciole al cielo», cortometraggio vincitore del Premio speciale al Forum Fedic nell’ambito della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Seguirà un dibattito sulla donazione degli organi con rappresentanti nazionali e regionali di Aido, Avis e Admo e con Demetrio Marino, coordinatore del Centro trapianti Calabria.

La giornata terminerà alle 21 con il «Concerto per il Sì… da 50 anni» del cantautore Sasà Calabrese.