Tra i reati ipotizzati estorsione, violenza privata, detenzione illegale di armi e spaccio di stupefacenti. Operazione dei carabinieri di Gioia Tauro

Questa mattina, nella provincia di Reggio Calabria, i militari del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio Gip-Gup. nei confronti di 12 soggetti, 7 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 5 sottoposti agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:30 di questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

’Ndrangheta, blitz a Gioia Tauro: i nomi degli arrestati

In carcere:

Carmelo Costa;

Pasquale Costa;

Rosario Costa detto Angelo;

Salvatore Costa;

Salvatore Mangiaruga;

Dario Varamo;

Salvatore Ammazzagatti (viene esclusa l’associazione mafiosa).



Ai domiciliari:

Domenico Antonio Napoli;

Gabriele Bruzzese;

Domenico Giuseppe Galatà;

Giuseppe Politanò;

Giorgio Varone.