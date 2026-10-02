Un simbolo identitario e storico della comunità è pronto a ritornare nella sua collocazione originaria. L'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha infatti sposato con favore l'iniziativa e la proposta avanzata dalla Proloco locale, concretizzando l'intesa attraverso un'apposita convenzione finalizzata al trasferimento e alla valorizzazione della statua della Vittoria Alata.

L'accordo tra il Comune e la Proloco segna un passo importante di sinergia tra l'ente pubblico e il tessuto associativo del territorio. L'associazione turistica e culturale assumerà un ruolo centrale, facendosi promotrice attiva dell'iniziativa e dando il via a una campagna di raccolta fondi aperta alla cittadinanza, alle realtà economiche e a tutti coloro che desiderano contribuire al recupero e alla riscoperta del patrimonio storico locale.

L'operazione non rappresenta soltanto un intervento di carattere logistico e culturale, ma si configura come un momento di forte coesione collettiva. Grazie alla mobilitazione popolare e alla generosità dei sostenitori attraverso la raccolta fondi promossa dalla Proloco, la Vittoria Alata potrà presto tornare a essere ammirata nella sua sede d'origine, arricchendo l'offerta culturale e restituendo alla comunità un tassello prezioso della propria storia.