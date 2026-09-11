Con l’avvio del nuovo anno scolastico ormai alle porte, il Comune di Amantea corre ai ripari contro le temperature elevate. Il Sindaco ha firmato l’Ordinanza n. 49 dell’11 settembre 2026, adottando misure straordinarie per tutelare la salute e l’incolumità di studenti e personale scolastico.

Il provvedimento dispone, a partire dal primo giorno di lezione, la sospensione anticipata delle attività didattiche alle ore 11.30 nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative presenti sul territorio.

Alla base della decisione ci sono le persistenti ondate di calore e, in particolare, la mancanza di impianti di raffrescamento adeguati ad affrontare le temperature elevate all’interno degli edifici scolastici.

L’uscita anticipata interesserà anche i servizi educativi dell’infanzia. Le modalità organizzative saranno definite dai singoli dirigenti scolastici e dai gestori delle strutture, che dovranno coordinare le attività nel rispetto delle disposizioni dell’ordinanza.

Famiglie informate e vigilanza garantita

Particolare attenzione è stata posta sulla fase di uscita degli alunni. I dirigenti scolastici e i gestori saranno chiamati a informare tempestivamente le famiglie e a organizzare l’uscita degli studenti garantendo la continuità della vigilanza fino al momento dell’affidamento ai genitori o alle persone autorizzate.

L’ordinanza resterà valida fino a diversa comunicazione, fatta salva l’eventuale emanazione di nuove disposizioni da parte delle autorità statali, regionali o sanitarie in relazione all’evoluzione dell’emergenza climatica.

La decisione arriva dunque a pochi giorni dall’inizio delle lezioni e punta a ridurre i rischi per la salute legati alla permanenza negli edifici scolastici nelle ore più calde della giornata. L’eventuale modifica delle misure dipenderà dall’andamento delle temperature e dalle successive indicazioni delle autorità competenti.