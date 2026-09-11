Tantissimi residenti hanno assistito alle proiezione delle due pellicole Dogman e Piume di Struzzo nell’ambito della rassegna promossa dall’associazione Divina Mania e proposta dall’amministrazione comunale

Successo a Cosenza per la rassegna itinerante “Schermi-Cinema Multipiazza”. Quartieri in festa per i film su grande schermo e per la presenza di due testimonial d’eccezione come Marcello Fonte e Ludovica Francesconi Si è conclusa con un sorprendente successo di pubblico la doppia tappa cosentina di “SCHERMI – Cinema Multipiazza”, la rassegna cinematografica itinerante promossa dall'associazione Divina Mania e proposta all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso dalla Presidente della commissione consiliare istruzione e legalità Chiara Penna, che l’ha fortemente voluta, incontrando anche il favore del consigliere delegato agli eventi, Francesco Turco.

La rassegna è stata sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il cinema” che ha coinvolto le città della Calabria e i suoi luoghi più iconici, tra cultura, buon cinema e promozione del territorio. La direzione artistica è stata affidata a Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino, quella organizzativa a Debora Leonardi e Piter Loscavo.

Le piazze dei quartieri San Vito e Via Popilia si sono trasformate per due sere in vere e proprie sale cinematografiche a cielo aperto, facendo registrare un’adesione entusiasta da parte dei cittadini e centrando appieno l’obiettivo di inclusione sociale e valorizzazione del territorio attraverso la cultura. Soddisfazione è stata espressa sia dalla Presidente della commissione consiliare istruzione e legalità Chiara Penna che dal consigliere delegato agli eventi Francesco Turco. “Con “Schermi”, già al suo secondo anno – ha sottolineato Chiara Penna – abbiamo fortemente creduto nel valore della cultura come strumento di crescita, inclusione e partecipazione.

Aver portato il cinema nei quartieri ha significato restituire centralità ad alcuni luoghi della città considerati per anni marginali o periferici, offrendo soprattutto ai giovani l’opportunità di avvicinarsi ad una forma espressiva che resta ancora di grande impatto e fascinazione”. “I quartieri – ha aggiunto Francesco Turco- sono al centro della nostra attenzione e con le iniziative e gli eventi che abbiamo organizzato abbiamo fatto in modo che fossero coinvolti tutti i luoghi della città”.

Nella prima serata, nel Quartiere San Vito, si è registrato un vero e proprio bagno di folla per la proiezione di “Dogman” e per l'emozionante incontro con l'attore Marcello Fonte, vincitore del prestigioso premio come migliore attore protagonista al Festival di Cannes 2018, che ha calamitato l’attenzione della platea raccontando aneddoti e ricordi legati al film di Matteo Garrone.

La sera seguente, Via Popilia ha risposto con altrettanta partecipazione ed entusiasmo alla proiezione della celebre commedia “Piume di struzzo” di Mike Nichols e remake americano del celebre film “Il Vizietto” con Ugo Tognazzi e Michel Serrault. Ad introdurre il film è stata la brillante attrice Ludovica Francesconi. Un bilancio dell'iniziativa è stato tracciato anche da uno dei direttori artistici, Mauro Lamanna. “Vedere i quartieri riempirsi di famiglie, giovani e appassionati per condividere la magia del grande schermo è la conferma più bella del valore di questo progetto.

Portare il cinema nelle piazze e nelle periferie – ha aggiunto Lamanna - non è solo un atto di intrattenimento, ma un’operazione di inclusione e rigenerazione sociale. L'abbraccio caloroso e l'entusiasmo della città di Cosenza dimostrano quanto sia forte la voglia di partecipazione e quanto il cinema sappia ancora unire le persone e riaccendere la vita nei luoghi simbolo della nostra terra”. A testimoniare il valore culturale e strategico della manifestazione sono intervenuti anche i vertici della Fondazione Calabria Film Commission, il presidente Anton Giulio Grande e il direttore Giampaolo Calabrese.