Lo scontro al chilometro 245 ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Ripresa la circolazione in direzione Reggio Calabria

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 106 “Jonica”, nel territorio comunale di Crotone.

Il sinistro si è verificato in corrispondenza del chilometro 245 e ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Le cause e la dinamica dell’impatto sono ancora in corso di accertamento.

Corsia riaperta verso Reggio Calabria

A causa dell’incidente era stata provvisoriamente chiusa una corsia della Statale 106 in direzione Reggio Calabria. Ora la circolazione è regolare.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’Anas, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118. Le squadre sono impegnate anche nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie al ripristino della normale circolazione.