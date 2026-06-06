Sono iniziate ad Amendolara le prime fasi della manifestazione organizzata da Cgil, USB Calabria, La Base e numerose realtà politiche e sociali calabresi dopo la morte dei quattro cittadini pakistani trovati senza vita nelle campagne della Sibaritide.

Il concentramento si sta svolgendo nei pressi della stazione di rifornimento IP lungo la Strada Statale 106, indicato dagli organizzatori come luogo simbolico della mobilitazione. Sul posto stanno progressivamente arrivando associazioni, sindacalisti, attivisti, cittadini e delegazioni provenienti da diversi territori della Calabria.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nel monitoraggio dell’area e nella gestione della viabilità lungo il tratto della statale interessato dal corteo.

Il clima, almeno in queste prime fasi, è composto ma carico di tensione emotiva. Molti manifestanti indossano magliette rosse della Cgil e portano con sé striscioni contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.

La manifestazione nasce all’indomani della tragedia di quattro lavoratori migranti - Amin, Ullah, Safi e Waseem - uccisi senza pietà perché chiedevano condizioni di vita e lavoro dignitosi, diventati, «simbolo delle condizioni di precarietà e sfruttamento che attraversano il lavoro agricolo nel Mezzogiorno».

Dal punto di ritrovo sulla SS106 il corteo si muoverà verso il lungomare di Amendolara.

La partenza del corteo è prevista alle 16.30. Nei luoghi di raduno sono già giunti alcuni pullman di militanti sindacali provenienti da tutta la Calabria e anche dalle regioni limitrofe.

Prima della sfilata, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, accompagnato dal segretario nazionale Flai, Giovanni Mininni, dal segretario nazionale Pino Gesmundo e dal segretario generale della Calabria Gianfranco Trotta, si ritroveranno nel luogo della tragedia per deporre un omaggio floreale e commemorare un minuto di raccoglimento. Nel frattempo, nella stazione di servizio, è giunta anche una delegazione dell’Usb che svolgerà una manifestazione autonoma, in polemica con i vertici istituzionali e gli altri sindacati come preannunciato nelle ore precedenti.

Sono tante le presenze annunciate: quella della segretaria del Pd Elly Schlein, di una folta delegazione del M5s. Ci saranno anche i sindaci dei Comuni dell'Alto ionio cosentino: parteciperanno indossando la fascia tricolore.

«In segno di profondo rispetto - si legge in una nota della sindaca di Amendolara Maria Rita Acciardi - e per dare dignità alle vittime di questo dramma l'amministrazione chiederà formalmente l'intitolazione dell'area IP alla loro memoria».