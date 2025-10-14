Sarà inaugurato mercoledì 15 ottobre alle 10 presso l’ex Palazzo di Giustizia. L’ufficio offrirà supporto operativo e orientamento ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili

È prevista per mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 10:00, l’apertura ufficiale dell’Ufficio di Prossimità di Corigliano Rossano, ospitato presso l’ex Palazzo di Giustizia nel centro storico di Rossano. L’Ufficio rientra nel circondario del Tribunale di Castrovillari e nasce con l’obiettivo di agevolare l’accesso alla giustizia e semplificare i procedimenti amministrativi per i cittadini, in particolare per le fasce più deboli.

L’apertura rappresenta il risultato di un lungo percorso amministrativo e istituzionale. L’iniziativa fa seguito alla manifestazione d’interesse presentata dal Comune di Corigliano-Rossano nel 2021, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Calabria, Tribunale di Castrovillari e Comune e al Protocollo di Prassi firmato il 4 ottobre 2024. Il progetto si inserisce nel quadro nazionale degli “Uffici di Prossimità”, promosso dal Ministero della Giustizia per rendere i servizi giudiziari più accessibili e diffusi sul territorio.

L’Ufficio di Prossimità garantirà orientamento e supporto operativo nelle pratiche di volontaria giurisdizione e in altri procedimenti che non richiedono l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

Tra i servizi principali: informazioni sulle procedure giudiziarie e sugli istituti di protezione giuridica; supporto alla compilazione e al deposito telematico della modulistica del Tribunale; rilascio di copie semplici di atti contenuti nei fascicoli elettronici; gestione delle pratiche di amministrazione di sostegno e delle autorizzazioni del giudice tutelare; assistenza per richieste di documenti validi per l’espatrio o per la nomina di curatori speciali. L’ufficio non fornirà consulenza legale, ma offrirà assistenza amministrativa e informativa per tutte le pratiche che rientrano nella competenza dei tribunali.

L’Ufficio di Prossimità sarà operativo in Via Santo Stefano n. 11, nel centro storico di Rossano, e sarà aperto al pubblico ogni martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30. Il servizio sarà gestito da due unità di personale del Comune di Corigliano Rossano, appositamente formate nell’ambito del percorso ministeriale “Progetto Uffici di Prossimità”.