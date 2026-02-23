Domani ricorre il decimo anniversario dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo di Mauro Tedesco, tecnico audio della RAI, originario di Aprigliano, che nel 2016 entrò per la prima volta nello staff degli ingegneri degli impianti audio della più importante manifestazione musicale italiana. Un traguardo significativo per un professionista che, da dieci anni, lavora dietro le quinte di uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia, contribuendo con competenza e serietà alla qualità del servizio pubblico.

Il Sindaco di Aprigliano ha voluto esprimere pubblicamente il proprio orgoglio per questo importante anniversario: “Mauro non è solo un amico storico e fraterno, ma è soprattutto un grande professionista. Domani saranno dieci anni dal suo primo Sanremo, e per me, da Sindaco, è motivo di enorme orgoglio sapere che un figlio della nostra comunità lavora con serietà e competenza in un contesto così importante. Il lavoro di chi sta dietro le quinte spesso non si vede: si celebrano gli artisti e lo spettacolo, ma senza i tecnici tutto questo non esisterebbe.

Mauro rappresenta quella parte fondamentale dello spettacolo che non appare, ma che rende possibile tutto ciò che vediamo in televisione. È un esempio concreto di come la professionalità, l’intelligenza e le capacità, anche senza spinte o favoritismi, alla fine vengano riconosciute. Mauro è la dimostrazione che il merito esiste e che il lavoro fatto con passione viene premiato. A lui vanno i complimenti miei personali e quelli di tutta la comunità di Aprigliano.

È motivo di orgoglio per il nostro Comune e un bellissimo esempio per i giovani: con impegno, serietà e competenza si possono raggiungere grandi traguardi, anche partendo da una piccola realtà come la nostra.” L’Amministrazione Comunale si unisce simbolicamente a questo traguardo, rivolgendo a Mauro Tedesco un sincero augurio di buon lavoro e di ulteriori successi professionali.