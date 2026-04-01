Grande festa per il centesimo compleanno di Assunta, storica postina e punto di riferimento per la sua famiglia e la comunità

Ci sono compleanni che sono semplici ricorrenze e altri che diventano pagine di storia. Quello di Assunta Rocca è uno di questi: oggi compie 100 anni, un traguardo straordinario che attraversa un intero secolo fatto di cambiamenti, sacrifici, ricordi e affetti.

Nata il 1° aprile 1926, Assunta ha vissuto un’Italia molto diversa da quella di oggi, attraversando periodi difficili e momenti di grande trasformazione sociale. Chi la conosce racconta però che la sua vera forza non è stata soltanto la capacità di affrontare le difficoltà, ma soprattutto il suo carattere sempre positivo e il suo modo sereno di guardare alla vita.

Per molti anni ha lavorato come postina, un mestiere che non era solo consegna di lettere, ma anche contatto umano, parole gentili, presenza quotidiana nelle case e nelle storie delle persone. In ogni strada percorsa e in ogni porta bussata, Assunta ha lasciato un ricordo fatto di educazione, disponibilità e sorriso.

Al centro della sua vita c’è sempre stata la famiglia, seguita con discrezione e dedizione, diventando nel tempo un punto di riferimento stabile per tutti. La sua bontà, la sua capacità di ascoltare e la sua disponibilità l’hanno resa una persona amata non solo dai familiari, ma da chiunque abbia avuto modo di conoscerla.

C’è una frase che più di ogni altra racconta il suo modo di vivere: «Gente allegra Dio li aiuta». Un insegnamento semplice, che Assunta ha trasformato in uno stile di vita, scegliendo sempre il sorriso anche nei momenti più difficili.

Oggi, nel giorno del suo centesimo compleanno, familiari, amici e tutte le persone che le vogliono bene si stringono attorno a lei per festeggiare non solo un compleanno, ma una vita lunga, piena e autentica.

Cent’anni non sono soltanto un numero, ma un patrimonio di ricordi, sacrifici, gioie e insegnamenti. E Assunta, con il suo esempio, continua ancora oggi a ricordare a tutti quanto valore possa avere una vita vissuta con semplicità, gentilezza e amore.