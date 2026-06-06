Sabato e domenica infatti avremo condizioni di stabilità praticamente ovunque con cieli che si manterranno poco nuvolosi.

L’alta pressione continua a rimanere salda sulla Calabria. La settimana che sta per terminare infatti è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione e con cieli che si sono mantenuti perlopiù poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche piovasco avvenuto nelle aree silane durante le ore pomeridiane ma senza particolari precipitazioni.

Durante il weekend la situazione rimarrà immutata. Sabato e domenica infatti avremo condizioni di stabilità praticamente ovunque con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Tuttavia infiltrazioni di correnti fresche in quota causeranno la formazione di nubi nelle ore pomeridiane nelle zone montuose ma non sono comunque previste precipitazioni di rilievo.

Le temperature rimarranno tutto sommato invariate o in lieve calo specie nei valori massimi con il termometro che si aggirerà intorno ai 27-29°C con qualche punta fino ai 30- 31°C nelle aree più interne. Continua dunque la fase estiva senza nessun eccesso con clima mite e caldo nella norma.