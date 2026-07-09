Villapiana è il Comune calabrese che incassa di più dalle multe per eccesso di velocità e, nel 2025, conquista addirittura il primo posto nazionale tra i centri non capoluogo. È quanto emerge dall'indagine di Facile.it, elaborata sui dati del Rendiconto dei proventi delle violazioni al Codice della strada pubblicati dalla Direzione Centrale della Finanza Locale.

Il comune dell'Alto Ionio cosentino ha dichiarato proventi pari a 6.990.889 euro, risultando il Comune non capoluogo che ha incassato di più in Italia grazie alle sanzioni elevate tramite autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione della velocità.

Alle spalle di Villapiana si collocano Fiumicino, in provincia di Roma, con 6.977.786 euro, Galatina, nel Leccese, con 5.365.680 euro, e Cittadella, in provincia di Padova, con 3.453.711 euro.

Dall'analisi emerge inoltre che nessun capoluogo di provincia calabrese compare tra i primi dieci Comuni italiani per incassi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità.

La situazione nazionale

Secondo lo studio, oltre una multa su tre elevata per violazione del Codice della strada riguarda il superamento dei limiti di velocità. Nel corso del 2025 i Comuni italiani hanno dichiarato proventi complessivi superiori a 284 milioni di euro derivanti esclusivamente da questa tipologia di infrazione.

Limitando l'analisi ai capoluoghi di provincia, il primato spetta a Firenze, con 19.718.932 euro incassati. Seguono Bologna con 9.214.556 euro e Milano con 6.948.884 euro.

Completano le prime posizioni Padova (5.725.268 euro), Genova (4.883.831 euro), Palermo (4.226.650 euro), Ravenna (3.984.320 euro), Modena (3.382.592 euro), Treviso (2.888.105 euro) e Venezia (2.660.520 euro).

Curiosa la posizione di Roma, che si colloca soltanto al dodicesimo posto tra i capoluoghi di provincia con 2.308.276 euro di proventi dichiarati.

I dati elaborati da Facile.it, basati sulle rendicontazioni ufficiali trasmesse dagli enti locali, confermano il peso crescente delle sanzioni per eccesso di velocità nei bilanci comunali e fotografano una geografia degli incassi nella quale spicca il caso di Villapiana, unico Comune calabrese ai vertici della classifica nazionale.