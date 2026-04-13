Forse il rientro in atmosfera di un detrito spaziale. L’evento, poco prima dell’alba, non è stato solo visivo: in diverse località sono stati segnalati anche boati e rumori

Poco prima dell’alba di oggi, una lunga e intensa scia luminosa ha solcato i cieli del Sud Italia, restando visibile per diversi secondi e attirando immediatamente l’attenzione di migliaia di persone.

Secondo le prime analisi, si è trattato molto probabilmente del rientro in atmosfera di un detrito spaziale, come un frammento di razzo o di un satellite ormai fuori uso. Si può invece escludere l’ipotesi di un bolide, ovvero il passaggio di una meteora: in quel caso il fenomeno sarebbe stato molto più rapido e con una scia differente sia per durata che per composizione.

Il fenomeno non è stato solo visivo: in diverse località sono stati segnalati anche boati e rumori secchi, percepiti distintamente dalla popolazione. Questo accade perché il passaggio del detrito è avvenuto a quota relativamente bassa rispetto ad altri eventi simili, generando onde d’urto e vibrazioni sonore udibili al suolo.