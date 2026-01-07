Giornata di educazione ambientale e doni per bambini di case famiglia, ospedali e associazioni

Anche quest’anno la Befana della Biodiversità ha fatto tappa nel Cosentino, trasformandosi in una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà. L’iniziativa è stata promossa dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, che ha coinvolto bambini ospiti di case famiglia, piccoli degenti ospedalieri e associazioni del territorio.

La mattinata si è aperta a Castrovillari, con la visita del personale militare e civile all’Associazione La casa di Y’shua. La comunità rappresenta un punto di riferimento sociale per l’area, accogliendo minori di diversa età e nazionalità e offrendo loro ascolto, condivisione e un clima familiare fondato sulla solidarietà.

Successivamente, insieme ai colleghi del Nucleo locale, i Carabinieri hanno raggiunto i piccoli degenti dell’Azienda ospedaliera Spoke di Castrovillari. Grazie alla collaborazione del personale del reparto di Pediatria, la visita si è trasformata in un momento di serenità e speranza, portando tra i corridoi dell’ospedale il messaggio di amore per la natura e attenzione per i più fragili.

Nel pomeriggio l’iniziativa è proseguita a Cosenza, con una prima tappa presso il nosocomio cittadino, dove i militari hanno donato sorrisi e piccoli regali ai bambini ricoverati. La giornata si è poi conclusa nella sede del Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo, in collaborazione con la Cooperativa La Terra.

Alla presenza del sindaco di Cosenza Franz Caruso, di assessori e consiglieri comunali, i bambini hanno partecipato alla suggestiva Tombolata della biodiversità: una versione speciale dello storico gioco, pensata per far conoscere e amare la natura attraverso il racconto delle Riserve Naturali dello Stato, habitat unici che custodiscono specie animali e vegetali di rara bellezza.

Agli oltre cento bambini incontrati nel corso della giornata sono stati donati gadget e materiali didattici – quaderni, matite, colori, cappellini e manufatti realizzati dalle maestranze del Reparto di Cosenza – come simbolo concreto di vicinanza, attenzione e impegno educativo. Una Befana diversa, capace di unire ambiente, solidarietà e comunità, lasciando un segno autentico nel cuore dei più piccoli.