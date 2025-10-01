L’onorevole annuncia il sostegno a una proposta promossa da Arci e Arcigay. «Inclusione e prevenzione siano parte integrante del welfare regionale»

Pronta a raccogliere la sfida lanciata da Arci Cosenza, Arcigay Cosenza e Arcigay Reggio Calabria, l’onorevole Enza Bruno Bossio annuncia il proprio sostegno a una proposta di Legge Regionale contro la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.

“Si tratta di una questione trasversale – spiega Bruno Bossio – perché tocca sanità, mobilità, inclusione. Ogni ambito della vita sociale, economica, culturale e politica deve essere libero da ostacoli che limitano la piena partecipazione dei cittadini e ledono dignità e diritti fondamentali”.

Prevenzione, formazione e sostegno al Terzo Settore

La proposta, nelle intenzioni, non si limita al contrasto delle discriminazioni ma punta anche alla prevenzione, attraverso strumenti concreti:

un organo regionale di raccolta dati,

un Fondo economico a sostegno delle iniziative promosse dal Terzo Settore,

programmi di formazione obbligatoria per personale sanitario, scolastico e degli uffici pubblici sulle tematiche LGBTQ+.

“Welfare significa anche inclusione e rispetto delle differenze – afferma ancora Bruno Bossio –. Se l’Italia si colloca in basso per la protezione dei diritti LGBTQIA+, a livello regionale possiamo fare la differenza agendo con tempestività e precisione”.

“Una Calabria per tutti e tutte”

L’impegno è chiaro: trasformare le possibilità in realtà concrete. “È nella vita quotidiana delle nostre comunità, nei nostri paesi e nelle nostre città, che i diritti si concretizzano o si negano – conclude –. Una Calabria per tutti e tutte è sempre stata possibile, ma ora è tempo che le possibilità diventino realtà”.