Cosenza si prepara ad accogliere una nuova mobilitazione di solidarietà per Gaza. A lanciare l’appello è il cantautore cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che in un video pubblicato sui suoi canali social ha invitato i cittadini a partecipare alla manifestazione in programma lunedì 22 settembre, alle ore 17.30, in Piazza Loreto.

«Ciao a tutte e ciao a tutti, faccio questo video per dare il mio pieno supporto e invitare tutte le persone che mi seguono a partecipare alla manifestazione che si terrà lunedì 22 settembre alle 17.30 a Piazza Loreto, a Cosenza, sciopero per Gaza, blocchiamo tutto», ha dichiarato l’artista. «Si tratta di una manifestazione che si innesta all'interno di una serie di mobilitazioni che si terranno sul territorio nazionale il 22 e quindi mi raccomando partecipate numerose e numerosi».

Brunori Sas ha spiegato che l’iniziativa è finalizzata a sostenere il popolo palestinese e gli attivisti della Global Sumud Flottiglia: «Si tratta chiaramente di una manifestazione a supporto del popolo palestinese, a supporto della Global Sumud Flottiglia e di tutti gli attivisti che si stanno spendendo in questi giorni, in questi mesi per dare un supporto al popolo palestinese, per fermare il massacro in atto a Gaza e per dare ovviamente un segnale forte all'istituzione affinché non ci sia una complicità da parte delle nostre istituzioni rispetto al massacro che sta accadendo a Gaza».

«Quindi mi raccomando partecipate numerose e numerosi, ripeto lunedì 22 settembre alle ore 17.30 a Piazza Loreto, a Cosenza, sciopero per Gaza, blocchiamo tutto», ha concluso Brunori Sas, concludendo il suo messaggio con un sentito: «Un abbraccio da parte mia».