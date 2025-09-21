Lunedì 22 settembre manifestazione in Piazza Loreto, l’artista lancia un appello ai cittadini di Cosenza
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Cosenza si prepara ad accogliere una nuova mobilitazione di solidarietà per Gaza. A lanciare l’appello è il cantautore cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che in un video pubblicato sui suoi canali social ha invitato i cittadini a partecipare alla manifestazione in programma lunedì 22 settembre, alle ore 17.30, in Piazza Loreto.
«Ciao a tutte e ciao a tutti, faccio questo video per dare il mio pieno supporto e invitare tutte le persone che mi seguono a partecipare alla manifestazione che si terrà lunedì 22 settembre alle 17.30 a Piazza Loreto, a Cosenza, sciopero per Gaza, blocchiamo tutto», ha dichiarato l’artista. «Si tratta di una manifestazione che si innesta all'interno di una serie di mobilitazioni che si terranno sul territorio nazionale il 22 e quindi mi raccomando partecipate numerose e numerosi».
Brunori Sas ha spiegato che l’iniziativa è finalizzata a sostenere il popolo palestinese e gli attivisti della Global Sumud Flottiglia: «Si tratta chiaramente di una manifestazione a supporto del popolo palestinese, a supporto della Global Sumud Flottiglia e di tutti gli attivisti che si stanno spendendo in questi giorni, in questi mesi per dare un supporto al popolo palestinese, per fermare il massacro in atto a Gaza e per dare ovviamente un segnale forte all'istituzione affinché non ci sia una complicità da parte delle nostre istituzioni rispetto al massacro che sta accadendo a Gaza».
«Quindi mi raccomando partecipate numerose e numerosi, ripeto lunedì 22 settembre alle ore 17.30 a Piazza Loreto, a Cosenza, sciopero per Gaza, blocchiamo tutto», ha concluso Brunori Sas, concludendo il suo messaggio con un sentito: «Un abbraccio da parte mia».