Nell’estrazione di giovedì 25 settembre due vincite importanti in provincia di Cosenza e Reggio Calabria. Premi per 4,9 milioni in tutta Italia.

La fortuna fa tappa in Calabria con l’ultimo concorso del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 25 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale presso il punto vendita di viale Enrico Fermi, portando a casa 25mila euro.

Sempre giovedì, a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, un’altra giocata vincente ha fruttato 13.950 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Cagliari presso il punto vendita di piazza Vittorio Veneto.

Anche il SuperEnalotto premia la Calabria. Nell’estrazione di giovedì 25 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, un “5” da 32.536,27 euro presso il Tabacchi Class in via G.Fiorillo, 96. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 26 settembre, sale a 56,2 milioni di euro.