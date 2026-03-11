La Calabria continua ad essere interessata dall'anticiclone. Tempo stabile infatti caratterizzerà le giornate ma nelle ore pomeridiane saranno possibili ancora locali rovesci temporaleschi specie nelle aree interne.

Nelle prossime ore e in particolare a partire dal primo pomeriggio piogge e temporali inizieranno la loro formazione nelle aree montuose della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili fenomeni intensi accompagnati da locali grandinate. Non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree costiere Joniche e soprattutto su Reggino e Catanzarese.

Le temperature rimarranno comunque invariate con valori massimi che si manterranno intorno ai 16-18°C con un clima prettamente primaverile.