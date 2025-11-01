Il vortice di bassa pressione che ha sferzato la Calabria Jonica nella giornata di ieri si è ormai allontanato verso il Mar Jonio. Esso ha portato con sé violenti temporali che hanno interessato soprattutto le aree del Catanzarese e Crotonese dove si sono registrati numerosi disagi in particolare alla circolazione con allagamenti sparsi. Alla fine del maltempo dunque è tempo di dati: le stazioni meteorologiche della rete Arpacal hanno registrato valori veramente molto abbondanti su queste aree con picchi che hanno raggiunto addirittura quasi i 200 mm.

Ecco alcuni dati:

  • Botricello 195 mm
  • Borgia 175.2 mm
  • Isola Capo Rizzuto 161 mm
  • Sellia Marina 158.7 mm
  • Cutro 153.8 mm
  • Squillace 135.5 mm
  • Soverato 133.6 mm
  • Petronà 133.2 mm
  • San Mauro Marchesato 132.2 mm
  • Cropani 131.4 mm
  • Rocca di Neto 115.5 mm 
  • Umbriatico 112 mm 
  • Crotone 93.8 mm 
  • Soveria Simeri 88.4 mm 
  • Catanzaro 79.2 mm
  • Caraffa di Catanzaro 74.3 mm 
  • Petilia Policastro 66.8 mm

Come detto però il vortice di bassa pressione si è allontanato verso il Mar Jonio: ciò ne consegue un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria con tempo che durante il weekend si manterrà stabile ovunque. Anche le temperature dunque torneranno a mantenersi intorno alla media del periodo con valori che durante le ore diurne non supereranno i 21-22°C.