Il vortice di bassa pressione che ha investito la regione si è allontanato verso lo Ionio, lasciando dietro di sé allagamenti e disagi nel Catanzarese e nel Crotonese. Nel weekend torna il sole
Il vortice di bassa pressione che ha sferzato la Calabria Jonica nella giornata di ieri si è ormai allontanato verso il Mar Jonio. Esso ha portato con sé violenti temporali che hanno interessato soprattutto le aree del Catanzarese e Crotonese dove si sono registrati numerosi disagi in particolare alla circolazione con allagamenti sparsi. Alla fine del maltempo dunque è tempo di dati: le stazioni meteorologiche della rete Arpacal hanno registrato valori veramente molto abbondanti su queste aree con picchi che hanno raggiunto addirittura quasi i 200 mm.
Ecco alcuni dati:
- Botricello 195 mm
- Borgia 175.2 mm
- Isola Capo Rizzuto 161 mm
- Sellia Marina 158.7 mm
- Cutro 153.8 mm
- Squillace 135.5 mm
- Soverato 133.6 mm
- Petronà 133.2 mm
- San Mauro Marchesato 132.2 mm
- Cropani 131.4 mm
- Rocca di Neto 115.5 mm
- Umbriatico 112 mm
- Crotone 93.8 mm
- Soveria Simeri 88.4 mm
- Catanzaro 79.2 mm
- Caraffa di Catanzaro 74.3 mm
- Petilia Policastro 66.8 mm
Come detto però il vortice di bassa pressione si è allontanato verso il Mar Jonio: ciò ne consegue un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria con tempo che durante il weekend si manterrà stabile ovunque. Anche le temperature dunque torneranno a mantenersi intorno alla media del periodo con valori che durante le ore diurne non supereranno i 21-22°C.