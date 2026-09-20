Dopo il passaggio della perturbazione da ovest, oggi condizioni più instabili su gran parte della regione. Fenomeni più intensi attesi nel pomeriggio su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte
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L’instabilità torna protagonista sulla Calabria. Dopo il passaggio della perturbazione da ovest registrato nella giornata di ieri, oggi sono attese condizioni meteorologiche più variabili e a tratti perturbate su buona parte della regione.
Già dal mattino potranno verificarsi locali piogge e temporali soprattutto lungo il versante ionico, con fenomeni possibili tra Cosentino e Crotonese e, più localmente, anche su Reggino e Catanzarese. Altrove il tempo resterà più asciutto, ma con cieli spesso nuvolosi.
Temporali più intensi nel pomeriggio
Nel corso del pomeriggio l’instabilità tenderà ad accentuarsi nelle aree interne e montuose.
Nubi convettive potranno svilupparsi su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, dando origine a temporali anche intensi, con possibili sconfinamenti verso le zone ioniche del Catanzarese, Crotonese e Reggino.
Sul resto della regione sono previste nubi sparse, ma non si escludono precipitazioni isolate, in particolare sul Vibonese e sul Cosentino tirrenico.
Temperature stabili
Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno leggermente superiori alle medie del periodo. I venti si manterranno deboli o moderati e a regime variabile.
In considerazione delle condizioni previste, Protezione civile e Centro funzionale multirischi Arpacal hanno diramato un’allerta meteo gialla sull’intero territorio regionale.