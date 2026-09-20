Una bella soddisfazione personale per Răzvan Pascalau, ma contemporaneamente un’assenza pesante da gestire per il Cosenza. Il difensore rossoblù è stato infatti convocato dalla Romania Under 21 per gli ultimi tre appuntamenti del girone di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria. Il commissario tecnico Costin Curelea ha inserito il classe 2004 nell’elenco definitivo dei calciatori che prenderanno parte alle sfide contro Cipro, Finlandia e Spagna. Il centrale del Cosenza era già rientrato nella lista preliminare dei calciatori impegnati all’estero ed è stato adesso confermato anche nella convocazione ufficiale. La Romania giocherà venerdì 25 settembre in trasferta contro Cipro, mercoledì 30 settembre ospiterà la Finlandia a Târgoviște e martedì 6 ottobre chiuderà il proprio cammino nel girone sul campo della Spagna. Tre partite particolarmente importanti, con la selezione rumena attualmente al terzo posto del raggruppamento con 13 punti, alle spalle di Finlandia e Spagna.

Pascalau out contro Bari e Foggia

La convocazione avrà inevitabilmente delle conseguenze anche per il Cosenza. Pascalau, infatti, sarà impegnato con la propria Nazionale proprio nel periodo in cui i rossoblù affronteranno due partite di campionato. Il difensore non sarà a disposizione di Federico Coppitelli per Bari-Cosenza, in programma sabato 26 settembre, appena un giorno dopo Cipro-Romania. Salterà anche Cosenza-Foggia di domenica 4 ottobre, visto che due giorni più tardi la Romania sarà impegnata in Spagna nell’ultimo match del girone. Per Coppitelli si tratta dunque di una defezione già certa in vista di due appuntamenti ravvicinati e delicati.