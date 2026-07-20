L'anticiclone africano raggiunge il suo apice con valori oltre i 40 gradi in numerosi centri della provincia. Da domani è attesa una lieve attenuazione, mentre da metà settimana il termometro potrebbe perdere fino a 15 gradi

Il picco dell'ondata di calore ha investito il territorio cosentino, con l'anticiclone africano che nella giornata odierna ha fatto registrare le temperature più elevate di questa fase estiva. I dati rilevati dalle stazioni meteorologiche di Arpacal confermano valori eccezionalmente alti, superiori ai 40 gradi in numerosi comuni della provincia.

La temperatura più elevata è stata registrata a Torano Castello, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 43,6 gradi. Seguono Bisignano con 43 gradi, Cosenza con 42,3 gradi, Tarsia con 42,1 gradi e Castrovillari con 41,8 gradi.

Oltre la soglia dei 40 gradi anche Rende e Belsito, entrambe con 40,8 gradi, e Cropalati, dove sono stati rilevati 40,7 gradi.

Dopo il culmine raggiunto oggi, il quadro meteorologico è destinato a cambiare. Già nella giornata di domani è prevista una lieve diminuzione delle temperature, ma la svolta più significativa arriverà da mercoledì, quando l'ingresso di aria più fresca determinerà un sensibile calo termico.

Secondo le previsioni, il termometro potrebbe perdere inizialmente circa 10 gradi, con una flessione che entro venerdì potrebbe raggiungere anche i 15 gradi, riportando valori decisamente più vicini alle medie stagionali e offrendo un sollievo dopo giorni caratterizzati da caldo intenso e persistente.