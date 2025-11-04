La società regionale comunica una riduzione di 25 litri al secondo nella rete che serve i centri tra Rogliano, Cosenza e la Valle del Savuto. Tecnici al lavoro per individuare una possibile perdita tra le sorgenti di Lorica e i serbatoi di valle

Un’improvvisa riduzione della portata idrica di circa 25 litri al secondo è stata registrata a partire dalle ore 12 di oggi lungo l’acquedotto Bufalo, lo schema idropotabile che serve complessivamente quindici Comuni del Cosentino.

La segnalazione arriva da Sorical S.p.A., la Società Risorse Idriche Calabresi, che in una nota indirizzata ai Comuni interessati e alla Prefettura di Cosenza comunica di aver già avviato le verifiche tecniche per individuare la causa del problema.

“Stiamo effettuando tutte le verifiche – si legge nel documento firmato dal direttore operativo Giuseppe Sorrentino e dal responsabile di distretto Paolo Mainieri – a partire dalle montagne di Lorica, nel Comune di Aprigliano, dove si trovano le sorgenti e il sistema di sollevamento. Al momento non risultano ammanchi nella zona di captazione, ma proseguono le ricerche per individuare una probabile perdita lungo la rete”.

A causa della riduzione di portata, la fornitura idrica risulta diminuita in tutti i centri collegati allo schema Bufalo. I Comuni interessati dalla comunicazione sono:

Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Mangone, Figline Vegliaturo, Marzi, Belsito, Malito, Grimaldi, Martirano Antico, Aiello Calabro, Lago, Cleto, Serra d’Aiello, Paterno Calabro e Cosenza.

Le amministrazioni comunali sono state invitate a monitorare le riserve idriche locali e a informare la popolazione in caso di ulteriori disservizi, in attesa del completamento delle verifiche tecniche e del ripristino della normale portata.

Sorical ha rassicurato che i tecnici sono già al lavoro da ore per individuare la perdita e ripristinare il regolare approvvigionamento “nel più breve tempo possibile”.