Il giovane artista crotonese incontra gli studenti per la Giornata delle Disabilità e racconta la sua storia di resilienza e rinascita

Una mattinata intensa, partecipata e profondamente educativa quella vissuta oggi, 3 dicembre 2025, dagli studenti dei licei di San Giovanni in Fiore. In occasione della Giornata Internazionale delle Disabilità, il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze Umane hanno accolto l’artista emergente Camillo Perini, in arte Camilway, crotonese classe 2001, protagonista di una testimonianza capace di toccare il cuore dei presenti.

L'iniziativa del liceo per la Giornata Internazionale delle Disabilità

L’evento è stato organizzato grazie all’impegno della prof.ssa Aquilina Sergio e del rappresentante degli studenti Francesco Marra, che hanno fortemente voluto offrire ai ragazzi un momento autentico di confronto sul valore della resilienza, della forza interiore e dell’inclusione.

L’invito a Camilway non è casuale: la sua storia personale, raccontata spesso anche nei brani che lo hanno reso noto nel panorama musicale giovanile, rappresenta un inno a non arrendersi, anche quando la vita impone ostacoli durissimi.

Il messaggio di Camilway: rialzarsi dopo un trauma è possibile

Durante l’incontro, Camilway ha condiviso con studenti e docenti il suo percorso di rinascita dopo il grave incidente che ha segnato la sua vita. Senza filtri né retorica, l’artista ha spiegato come, con grinta, volontà e resilienza, sia possibile ripartire e costruire una nuova esistenza, anche quando tutto sembra crollare.

Il suo intervento, offerto in forma completamente gratuita, ha rappresentato un esempio concreto di come la musica e la testimonianza personale possano diventare strumenti potenti per sensibilizzare i più giovani.

Un incoraggiamento ai ragazzi: «Nessuno può fermare un sogno»

Il cuore del messaggio portato da Camilway è semplice e fortissimo: non smettere mai di credere nei propri sogni. «Se si ha un sogno nel cassetto – ha ricordato – niente e nessuno può fermarci».