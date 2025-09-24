Il pizzaiolo calabrese Daniele Campana, fondatore di Campana Pizza in Teglia a Corigliano Rossano, si conferma protagonista della scena gastronomica nazionale. Anche nella Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso il suo locale ha mantenuto le Tre Rotelle, mentre il ristorante gourmet Campana12 si è aggiudicato nuovamente il Premio Speciale Menu Degustazione, consolidando il successo ottenuto lo scorso anno.

Questa riconferma è un segnale chiaro della costanza e della qualità che Campana porta nel suo lavoro quotidiano. Con soli 12 coperti, Campana12 offre un’esperienza esclusiva, dove ogni pizza e ogni piatto raccontano la tradizione e l’innovazione della Calabria. Tra le proposte più apprezzate, la pizza “Crunch” con pomodoro calabrese, olio “La Dolce di Rossano” e origano di Acri, simbolo dell’attenzione agli ingredienti locali.

“Poche parole e molti sacrifici, artigiani per vocazione” commenta Campana, sottolineando come la passione e la dedizione siano gli ingredienti principali del suo lavoro. Questa riconferma porta Corigliano Rossano sotto i riflettori della gastronomia nazionale, confermando la Calabria come terra di talenti e eccellenze culinarie.