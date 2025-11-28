Mentre Cosenza archiviava con largo anticipo la pratica Capodanno – confermando di fatto le nostre indiscrezioni che davano Dario Brunori come nome di punta – a Corigliano Rossano si lavorava per assicurarsi un artista in grado di garantire una notte all’altezza delle aspettative. Pare che, secondo alcune indiscrezioni qualificate, la trattativa con i Negramaro sia ormai alle ultimissime battute.

La band salentina guidata da Giuliano Sangiorgi, che ha già annunciato il ritorno in Calabria in tour la prossima estate, è il nome più accreditato per il concertone che accompagnerà il pubblico di Corigliano Rossano verso il nuovo anno, grazie alle hit che hanno segnato vent’anni di carriera.

Cambiando fronte, Cassano sarebbe ancora in stand by – in attesa forse di fondi regionali – mentre Acri avrebbe già scelto il suo protagonista. Con ogni probabilità sarà Eugenio Bennato, ormai di casa da queste parti e profondo estimatore della Calabria, a guidare con il suo folk inconfondibile il passaggio dal 2025 al 2026.