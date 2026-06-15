Poste Italiane informa i cittadini: chi non ha passaporto o patente dovrà dotarsi della Carta d’identità elettronica
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Ufficio Poste Italiane
La carta d’identità cartacea cesserà di essere valida dal prossimo 3 agosto 2026 e non potrà più essere utilizzata come documento di identificazione agli sportelli di Poste Italiane, anche nel caso in cui sul documento sia indicata una data di scadenza successiva.
A comunicarlo è Poste Italiane, che informa i cittadini sulla nuova disposizione destinata a incidere sulle modalità di riconoscimento presso gli uffici postali.
La disposizione europea sui documenti di identificazione
La novità dà attuazione a quanto previsto dal Regolamento europeo numero 1208 del 12 giugno 2025, pensato per uniformare gli standard di identificazione all’interno dell’Unione europea.
Dal 3 agosto, quindi, la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più accettata come documento valido per il riconoscimento agli sportelli, anche se formalmente non ancora scaduta secondo la data riportata.
Necessaria la Carta d’identità elettronica
In vista della scadenza, i cittadini che non siano in possesso di altri documenti di identificazione validi, come passaporto o patente di guida, dovranno dotarsi della Carta d’identità elettronica, la cosiddetta CIE, entro il termine indicato.
L’invito è quindi a verificare per tempo la propria situazione documentale, soprattutto per chi utilizza abitualmente la carta d’identità cartacea nelle operazioni agli sportelli.