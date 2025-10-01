Il sindaco ringrazia i dipendenti della cooperativa guidata da Maurizio Morelli: «Garantiscono pulizia quotidiana e bonifiche straordinarie. La città deve essere decorosa in ogni strada e vicolo»

«Instancabile il lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell’intero Centro Storico». Con queste parole il sindaco Franz Caruso ha voluto ringraziare pubblicamente i dipendenti della cooperativa guidata dal presidente Maurizio Morelli, sottolineandone l’abnegazione e lo spirito di servizio.

«È questo quello che mi aspetto, prima ancora che da sindaco, da cittadino che ama la propria città – ha aggiunto Caruso –: un impegno serio e diuturno che deve sempre essere assicurato alla collettività. La cooperativa non solo garantisce la pulizia quotidiana della zona di cui è responsabile, ma si è distinta anche per attività straordinarie di bonifica, restituendo decoro ad aree che l’inciviltà di alcuni aveva trasformato in discariche a cielo aperto».

Dopo gli interventi al Parco Fluviale e lungo la strada che collega la Pietà a via dei Martiri, da questa mattina la cooperativa è intervenuta anche sul lungofiume Norman Douglas, ripulendo e riqualificando completamente la zona.

Per Caruso, si tratta di un esempio concreto di rispetto del nuovo Piano di decoro e igiene urbana predisposto dall’amministrazione comunale: «Tutte le cooperative affidatarie del servizio sono state messe nelle condizioni di operare, pur con i sacrifici sostenuti dal Comune. Ora mi aspetto che ciascuna faccia la sua parte con serietà. Per rispetto dei cittadini, Cosenza deve risultare pulita in ogni strada e in ogni vicolo, senza eccezioni».