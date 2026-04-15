I volontari rivendicano il lavoro fatto negli anni passati: «Grazie al nostro info point abbiamo garantito accoglienza e supporto ai visitatori»

«È con estremo favore e profondo senso di ottimismo che la Nuova Pro Loco Camigliatello Silano APS accoglie la notizia del prossimo rilancio della Casa del Forestiero, destinata a trasformarsi in un polo museale d’eccellenza, grazie all’impegno dell’Ente Parco Nazionale della Sila. La riqualificazione di questa storica struttura rappresenta non solo il recupero di un importante immobile situato al centro di una località turistica come Camigliatello Silano, ma una visione strategica che mira a potenziare l’offerta culturale e turistica dell’intero altopiano silano.

Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per questo progetto. La trasformazione della Casa del Forestiero in un polo museale è la risposta che il territorio attendeva. Auspichiamo che possa diventare presto il centro nevralgico del turismo montano calabrese, fungendo da attrattore internazionale e vetrina delle nostre eccellenze. Un passaggio fondamentale sarà il tanto auspicato ritorno in Sila dei resti dell’Elephas Antiquus, ritrovati nei fondali del Lago Cecita nel 2017.

Poter ospitare ed esporre questi reperti straordinari proprio qui, nel cuore del loro territorio d’origine, rappresenterà un valore aggiunto inestimabile, capace di attrarre studiosi e turisti da tutta il mondo. Un elemento di particolare rilievo è, anche, la concomitanza temporale tra i lavori alla Casa del Forestiero e gli interventi di riqualificazione urbana messi in campo dall’Amministrazione Comunale di Spezzano della Sila nella stessa area. Siamo felici di constatare che la ristrutturazione della struttura avverrà in parallelo con il completamento del restyling di Piazza Misasi e di Via Roma.

Questa coincidenza permetterà a Camigliatello di presentarsi ai visitatori con un volto completamente rinnovato, moderno e accogliente, frutto di una sinergia progettuale, che non può che far bene allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità. In questo scenario di grande rinnovamento ci teniamo a sottolineare il ruolo cruciale svolto dalla struttura anche negli anni più difficili: se la Casa del Forestiero è rimasta un punto di riferimento imprescindibile, lo si deve al lavoro e alla cura dei volontari che negli anni si sono succeduti nella Pro Loco di Camigliatello Silano. Attraverso il nostro Infopoint abbiamo garantito quotidianamente attenzione, accoglienza e supporto a migliaia di turisti, mantenendo al contempo vivo l’edificio e rendendolo un presidio di ospitalità operativo e funzionale. La Nuova Pro Loco Camigliatello Silano APS conferma la propria disponibilità a collaborare con l’Ente Parco Nazionale della Sila e le istituzioni tutte, affinché il nuovo polo museale si integri perfettamente con i servizi turistici già esistenti, elevando lo standard qualitativo dell’offerta nel cuore della Sila».