Importante passo avanti per la valorizzazione del Parco della Sila. La Giunta regionale della Calabria ha deliberato la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile denominato Casa del Forestiero all’Ente Parco Nazionale della Sila, aprendo la strada a un ambizioso progetto culturale e turistico.

L’edificio, situato in via Forgitelle a Camigliatello Silano, nel comune di Spezzano della Sila, sarà affidato per dieci anni senza oneri per la Regione. La richiesta, formalizzata dall’Ente Parco nel febbraio 2026, prevede la trasformazione della struttura in uno spazio museale ed espositivo dedicato alla valorizzazione di reperti di grande rilievo scientifico.

Non lontano dall’area del lago Cecita, infatti, nel 2017 sono stati rinvenuti resti paleontologici riconducibili all’Elephas Antiquus, un elefante preistorico di straordinario interesse culturale e divulgativo. Proprio su questi ritrovamenti si concentrerà il nuovo progetto. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il presidente dell’Ente Parco, Liborio Bloise, che evidenzia: «A distanza di un anno cominciano ad arrivare i primi risultati concreti. La Giunta regionale ha deliberato la concessione a titolo gratuito di questa struttura straordinaria che è la Casa del Forestiero al Parco».

Bloise spiega come l’immobile diventerà subito operativo: «Al piano terra faremo il cantiere didattico per l’Elephas e, dopo una breve ristrutturazione, daremo un primo segnale importante di rilancio del turismo, offrendo ai visitatori la possibilità di visionare i lavori di restauro dei resti rinvenuti nel 2017».

Il progetto si inserisce nel solco delle attività già avviate con la programmazione dei fondi europei POR Calabria 2014-2020, rafforzando la collaborazione tra Regione ed Ente Parco per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Per il presidente del Parco, il trasferimento della Casa del Forestiero rappresenta un punto di svolta: «Questo passaggio darà la stura a nuove possibilità di utilizzo di una struttura meravigliosa della Regione Calabria, che utilizzeremo per incentivare il turismo e accrescere l’offerta del territorio».

Lo sguardo è già rivolto al futuro: «Stiamo per affidare a uno studio di progettazione un intervento di restauro completo dell’immobile. Nei prossimi mesi daremo ulteriori aggiornamenti», aggiunge Bloise, sottolineando come la struttura diventerà un punto di riferimento per l’intero comprensorio.

«Per intanto la Casa del Forestiero è del Parco e il Parco farà in modo di valorizzare questa struttura a vantaggio del territorio, di Camigliatello in particolare», conclude il presidente, evidenziando l’obiettivo di creare un’offerta turistica integrata capace di attrarre visitatori e studiosi. Di seguito l’intervista video completa.