La Provincia di Cosenza ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico e funzionale dell'ITIS "E. Fermi" di Castrovillari, grazie a un finanziamento di € 10.217.756,66 nell'ambito del Programma Operativo FESR FSE+ Regione Calabria 2021-2027. Un intervento strategico che consentirà di migliorare la sicurezza dell'edificio scolastico, la qualità degli spazi e le condizioni di studio per centinaia di studenti e per tutto il personale scolastico.

«Con questo importante finanziamento realizziamo un'opera attesa e fondamentale per il territorio di Castrovillari e dell'intero comprensorio - dichiara il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, –voglio formulare un ringraziamento particolare alla dott.ssa Giulia Morrone, funzionaria responsabile del servizio, per il prezioso lavoro svolto, e al consigliere provinciale delegato all'Edilizia scolastica ed Energia, Antonino De Lorenzo, per l'impegno e l'attenzione costante dedicati al progetto. Questo è un altro passo concreto per scuole più sicure, efficienti e all'altezza delle sfide del futuro», conclude il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli.