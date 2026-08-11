Svolta sul fronte della rete viaria nel nord della Calabria. Con la formalizzazione della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'iter per il completamento della strada dell’Ejano compie un passo decisivo. L'opera prevede la messa in sicurezza e l'ammodernamento del tratto della SP 263, ex SS 105, snodo chiave per raccordare Cassano All’Ionio con la direttrice di Castrovillari e l'accesso autostradale della A2 a Frascineto. Un traguardo amministrativo che il sindaco cassanese Gianpaolo Iacobini qualifica come «di grande importanza per il futuro del nostro territorio». L'infrastruttura punta a ridefinire i flussi di traffico tra il corridoio ionico, la statale 534 e il comprensorio montano. Nelle parole del primo cittadino, «la strada dell’Ejano è essenziale per avvicinare la Sibaritide e il Pollino», un'arteria pensata «soprattutto per iniziare a rompere quell’isolamento viario che per troppo tempo ha penalizzato la nostra città». La copertura finanziaria dell'intervento risulta già garantita. L'opera è stata inclusa nella programmazione strategica della Regione Calabria attraverso le risorse FSC 2021-2027 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione. Il completamento dei servizi tecnici di ingegneria ha consentito il recente inoltro della documentazione al Dipartimento Infrastrutture della Cittadella regionale. Sul piano dei rapporti istituzionali, Iacobini rivolge «un ringraziamento particolare all’assessore regionale Gianluca Gallo, che da tempo si batte con determinazione per la realizzazione di quest’opera», estendendo il riconoscimento al presidente della giunta: «Un ringraziamento va anche al presidente della Regione Roberto Occhiuto, al quale va dato atto di aver mantenuto fede agli impegni assunti». Il calendario delle procedure concede ora trenta giorni di tempo per la conclusione della Conferenza di Servizi. In questa finestra temporale le amministrazioni comunali interessate dal tracciato (Cassano All’Ionio, Frascineto e Castrovillari) insieme agli altri enti competenti, dovranno rilasciare pareri, nulla osta e autorizzazioni ambientali e urbanistiche.«Questa fase sarà particolarmente importante per le istituzioni locali – puntualizza il sindaco Iacobini – evidenziando la possibilità di «confrontarsi sul progetto, evidenziare eventuali esigenze del territorio e contribuire al perfezionamento dell’intervento». L'orizzonte dichiarato dal Municipio resta l'approvazione definitiva dell'elaborato per consentire il rapido bando della gara d'appalto, sul cui svolgimento la giunta locale ha confermato piena vigilanza.