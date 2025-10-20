Nuova opportunità per chi sogna di lavorare nel cinema. In Calabria sono aperti i casting per la selezione di attori e figurazioni speciali che parteciperanno alle riprese di un film di produzione nazionale, le cui scene saranno girate in provincia di Catanzaro. Le selezioni, curate da BB Promo Service Srl, si svolgeranno nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2025 a Soverato, presso il Teatro Comunale. L’iniziativa rappresenta una nuova occasione per valorizzare i talenti locali e il territorio calabrese come set naturale per grandi produzioni cinematografiche.

Le figure ricercate

La ricerca è rivolta a uomini e donne tra i 6 e i 70 anni, residenti in Calabria, anche alla prima esperienza davanti alla macchina da presa. Sono previste due categorie di partecipazione: attori e attrici di ruolo, per interpretazioni con battute e presenza scenica; figurazioni speciali, con piccoli interventi recitati o di rilievo visivo.

I casting si terranno nei seguenti orari: 23, 24 e 25 ottobre 2025 dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30 Teatro Comunale di Soverato (provincia di Catanzaro).

Come candidarsi ai provini

Chi desidera partecipare deve inviare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo: creativiperilcinema@gmail.com. Alla mail occorre allegare: nome, cognome, età, città di residenza e recapito telefonico; eventuale curriculum artistico; una foto in primo piano; un breve video di presentazione (facoltativo ma consigliato). L’iscrizione ai provini è gratuita e non richiede iscrizione a scuole di recitazione o agenzie.

Calabria sempre più set cinematografico

Negli ultimi anni la Calabria è diventata meta sempre più scelta dalle produzioni cinematografiche, grazie ai paesaggi suggestivi, agli incentivi regionali e al lavoro della Film Commissione Calabria.