il Nido “Collodi” di Castrolibero ha riaperto le sue porte ai bambini, segnando l’avvio di un nuovo anno educativo. Un momento significativo per la comunità, che conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire servizi dedicati alla prima infanzia e di sostegno alle famiglie. Come sottolinea Anna Giulia Mannarino, consigliera comunale con delega alle politiche sociali, famiglia, terza età e politiche sociosanitarie: «Esprimo la mia grande soddisfazione per essere riusciti a garantire l’apertura del Nido ‘Collodi’ subito dopo le vacanze estive.

Questo servizio rappresenta un’opportunità fondamentale per i bambini e le famiglie, offrendo uno spazio educativo e accogliente dove i più piccoli possono crescere, imparare e socializzare. Garantire un nido funzionale e curato significa investire sul futuro dei bambini e sul benessere delle famiglie». La responsabile della cooperativa Vita Sì, Rossana Amelio, ha accolto le famiglie illustrando il programma educativo e le attività previste per l’anno, assicurando ai piccoli un percorso pedagogico stimolante e attento alle loro esigenze.

Anche il sindaco Orlandino Greco ha espresso la sua soddisfazione: «L’apertura del Nido ‘Collodi’ rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie e i più piccoli. È un servizio essenziale che arricchisce la nostra comunità e sostiene i genitori nel delicato percorso della prima infanzia». A chiudere, ancora la consigliera Mannarino, con un augurio: «Auguro a tutti i bambini un anno ricco di scoperte, sorrisi e momenti di crescita, e alle famiglie serenità e fiducia nel percorso educativo che insieme intraprenderemo. Siamo pronti, insieme al sindaco, ad accompagnare i nostri piccoli in un anno pieno di esperienze, apprendimento e gioia».