Un assessorato che non parla di numeri, conti o opere pubbliche, ma di valori, relazioni e rispetto reciproco. Castrolibero si apre a una novità culturale e sociale di grande rilievo, istituendo l’Assessorato alla Gentilezza, un’iniziativa che prende ispirazione dalla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza, nata nel 2019, e che si sta diffondendo in diversi comuni italiani.

Non si tratta di una delega “classica” – come bilancio, ambiente o urbanistica – ma di una scelta simbolica che diventa pratica concreta. L’obiettivo è chiaro: coltivare la gentilezza come bene comune, trasformandola in un motore di educazione, coesione e cittadinanza attiva. L’assessore alla gentilezza, infatti, si occuperà di promuovere comportamenti civici corretti, stimolare buone pratiche di collaborazione e rispetto degli spazi comuni, sostenere progetti educativi nelle scuole e organizzare iniziative culturali e sociali che rafforzino il senso di comunità. Una delega che guarda non solo alle necessità materiali dei cittadini, ma anche a quelle relazionali, puntando a un benessere diffuso che passa attraverso empatia, inclusione e solidarietà.

A sottolinearne la portata è la consigliera comunale Annamaria Buono, che spiega: “La figura dell’Assessore alla Gentilezza è una novità che alcuni Comuni italiani hanno introdotto negli ultimi anni. Non è solo un ruolo simbolico: attraverso le buone pratiche di gentilezza si lavora sulla buona educazione, sul rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sull’aiuto a chi è in difficoltà, accrescendo lo spirito di comunità. Siamo un punto di riferimento per bambini e ragazzi e vogliamo coinvolgere cittadini e associazioni in iniziative concrete per il bene comune”.

La prima iniziativa dell’assessorato sarà presentata il prossimo 25 settembre al Festival dell’Ambiente. Il Festival, coinvolgerà le scuole del territorio con uno stand dedicato alla gentilezza: un laboratorio con giochi educativi rivolti a bambini e ragazzi, pensati per favorire la crescita etica e relazionale delle nuove generazioni. L’evento si concluderà con la firma del “Patto della Cortesia”, un impegno collettivo a praticare gesti di rispetto e attenzione nella vita quotidiana.

Con questo nuovo assessorato, Castrolibero prova a dare voce a un messaggio semplice ma rivoluzionario: la gentilezza non è un dettaglio, ma un modo di vivere la comunità.