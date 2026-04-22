A Castrolibero prende il via uno spazio gratuito pensato per accompagnare le famiglie nei momenti più delicati, offrendo ascolto, orientamento e strumenti concreti per affrontare conflitti e fragilità. L’Associazione Aliante ha annunciato con soddisfazione l’avvio del progetto “Spazio Genitori – Mediare per Crescere”, sportello gratuito di mediazione familiare e supporto alla genitorialità, realizzato in collaborazione con il Comune di Castrolibero.

L’iniziativa si presenta come un nuovo presidio sociale rivolto ai cittadini, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento qualificato per chi vive difficoltà relazionali o educative all’interno del nucleo familiare. Il progetto nasce nel segno della prevenzione e del sostegno, mettendo al centro il benessere delle persone e, in particolare, la tutela dei minori.

Spazio Genitori a Castrolibero, un servizio gratuito per le famiglie

Il progetto “Spazio Genitori – Mediare per Crescere” punta a offrire alle famiglie uno spazio di ascolto e supporto in grado di intervenire prima che le difficoltà si trasformino in fratture più profonde. La finalità dichiarata è quella di accompagnare i nuclei familiari nei momenti complessi, ridurre la conflittualità e proteggere il benessere dei bambini.

Si tratta dunque di uno sportello con un forte valore sociale, costruito per rispondere a bisogni concreti del territorio attraverso un servizio gratuito e accessibile. L’idea è quella di rafforzare la rete di sostegno alle famiglie, promuovendo relazioni più sane e una genitorialità più consapevole.

Il ruolo del Comune di Castrolibero e di Anna Giulia Mannarino

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dalla delegata alle Politiche Sociali e Sociosanitarie, Anna Giulia Mannarino, il cui impegno viene richiamato come elemento decisivo per la nascita del progetto. Nel comunicato si sottolinea infatti un’attenzione concreta verso i bisogni delle famiglie e del territorio, attraverso la promozione di servizi innovativi e ad alto valore sociale.

Sulla stessa linea si collocano le parole della stessa Mannarino, che ha definito il progetto coerente con il metodo seguito durante il suo mandato.

«La mia è sempre stata una politica del fare, fatta di ascolto, presenza e risposte concrete ai bisogni delle persone. Sono orgogliosa che il mio mandato si stia concludendo con la realizzazione di tanti progetti che mettono al centro la persona e i suoi bisogni. Questo sarà sempre il mio impegno: continuare a lavorare con serietà e determinazione per il bene della comunità».

L’Associazione Aliante: «Al centro persona, relazioni e benessere dei bambini»

A rimarcare il valore del nuovo sportello è stata anche la presidente dell’Associazione Aliante, Anna Laura Mattesini, che ha ringraziato il Comune di Castrolibero e in particolare la delegata Mannarino per il sostegno offerto all’iniziativa.

«Ringrazio il Comune di Castrolibero e, in modo particolare, la Delegata Anna Giulia Mannarino per aver fortemente voluto questo progetto. È grazie a sensibilità e impegno come il suo che si riescono a costruire percorsi concreti a favore delle famiglie. Questo sportello nasce per mettere al centro la persona, le relazioni e il benessere dei bambini.»

Le sue parole definiscono con chiarezza il profilo del progetto, che non si limita a offrire un servizio tecnico, ma vuole costruire un luogo in cui relazioni, ascolto e tutela dell’infanzia diventino il cuore dell’intervento.

Un progetto che punta alla continuità nel tempo

Nella parte conclusiva del comunicato, la presidente Anna Laura Mattesini ha espresso l’auspicio che “Spazio Genitori – Mediare per Crescere” possa consolidarsi nel tempo e diventare un punto stabile di riferimento per le famiglie del territorio.

«L’auspicio è che questo progetto possa crescere e consolidarsi nel tempo, diventando un punto stabile di riferimento per le famiglie del territorio. Rivolgo inoltre un sincero in bocca al lupo alla Delegata Anna Giulia Mannarino per il prosieguo del suo impegno, certa che continuerà a distinguersi per dedizione, concretezza e attenzione verso la comunità.»