La Calabria sorride con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 14 marzo, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Castrovillari, in provincia di Cosenza, centrato un 9 da 20mila euro in corso Giuseppe Garibaldi. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 835,6 milioni da inizio anno.