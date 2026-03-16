L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 835,6 milioni da inizio anno.
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La Calabria sorride con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 14 marzo, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Castrovillari, in provincia di Cosenza, centrato un 9 da 20mila euro in corso Giuseppe Garibaldi. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 835,6 milioni da inizio anno.