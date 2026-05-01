Arrivato dall’Albania, ha subito conquistato un posto nel cuore dei tifosi rossoblù che ne hanno fatto un simbolo della squadra molto più di giocatori, presidenti e allenatori

Anche Daniel Mata saluta il Cosenza Calcio. Dato Desdan, per tutti Daniel, è lo storico magazziniere dei Lupi che, come comunicato dalla società rossoblù con un post sui propri profili social, lascia il lavoro negli spogliatoi del San Vito – “Marulla” e va in pensione. Per lui una vita legata ai colori della squadra silana e una storia che parte dall’Albania e arriva fino alle rive del Crati, dove ha trovato una seconda casa.

Cambi societari, allenatori, calciatori: Daniel Mata a Cosenza è stato una colonna portante a prescindere da chi ci fosse al comando di via degli Stadi. Giunto in Italia nel 1997, raggiunse il fratello che viveva a Mendicino, come raccontato in un’intervista al nostro giornale negli anni scorsi. Il lavoro nella pancia dello stadio arrivò quasi subito e da lì non se n’è mai andato. Un apporto quotidiano alle vicende della squadra, un simbolo anche per i tifosi. Molto più di chi scendeva in campo, Daniel Mata è stato un uomo amato dalla piazza: incredibile l’ovazione che si prese all’indomani della promozione in Serie B del 2017/’18, quando sfilò da solo prima dell’ingresso della squadra in uno stadio stracolmo.

Daniel Mata lascia il Cosenza Calcio e va in pensione, il post della società

Ad annunciare la pensione dello storico magazziniere dei Lupi, sempre in coppia con Umberto Vommaro (che ha lasciato qualche mese fa), la società con un post sui propri profili social: «Grazie Mata! Per l’impegno, la dedizione e la passione con cui hai onorato ogni giorno la maglia e il tuo lavoro nel Cosenza Calcio. Hai lasciato un segno che resterà nel tempo, dentro e fuori dal campo. Ora si chiude un capitolo importante, ma ciò che hai costruito continuerà a parlare per te. Buona pensione!». Daniel Mata lascia il Cosenza Calcio ma non i suoi tifosi, che continuano a considerarlo ancora oggi un simbolo.