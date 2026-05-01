Al Parco Fluviale di Commenda una giornata lunga oltre dieci ore: line-up internazionale, talenti locali e info su accessi e biglietti

Il Parklife torna oggi al Parco Fluviale di Commenda, a Rende, con una nuova edizione che unisce musica elettronica, socialità e fruizione degli spazi aperti. L’evento, organizzato da Be Alternative e Wish Eventi con il patrocinio del Comune di Rende, si svilupperà nell’arco dell’intera giornata, dalle 10:30 alle 20:30, mantenendo la formula dei due stage paralleli.

Sul Sunset Stage si concentrano i nomi principali della line-up internazionale: dall’austriaco Demuja al tedesco Ian Pooley, fino alla venezuelana Gee Lane. Accanto a loro, una selezione di artisti del territorio come Fabio Nirta, Dj Kerò e Vincenzo Nac, in un set che attraversa house e sonorità più classiche del clubbing europeo.

Il Sunrise Stage propone invece una ricerca sonora più sperimentale, con la brasiliana Barbara Boeing e la producer cinese Yu Su. A completare il palco, Fenoaltea, Tascky e Dexter, in una programmazione orientata a un pubblico attento alle contaminazioni elettroniche più contemporanee.

La struttura della giornata non prevede una scaletta ufficiale con orari dettagliati per singolo artista, ma una progressione continua di set distribuiti sui due palchi, dalle ore diurne fino al tramonto.

L’accesso all’area del festival è regolato tramite biglietto. I ticket – del costo di 16 euro – sono disponibili in prevendita online e presso i circuiti autorizzati, con disponibilità limitata anche all’ingresso fino a esaurimento capienza. L’organizzazione consiglia l’acquisto anticipato per evitare code e garantire l’accesso.

All’interno del Parco Fluviale saranno attive aree ristoro, spazi relax e servizi dedicati, con un’impostazione che negli anni ha consolidato Parklife come evento non solo musicale, ma esperienziale. La scelta della location resta centrale: un contesto naturale che consente una fruizione dilatata, lontana dalla dimensione notturna tipica dei club.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, Parklife conferma così la sua identità: un appuntamento che mette insieme musica internazionale e scena locale, costruendo un pubblico trasversale e fedele. Dieci anni dopo la prima edizione, non più una novità, ma una presenza stabile nel calendario degli eventi regionali.