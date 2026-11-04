Secondo Federica Cama e Antonio Di Paola, le condizioni della strada rendevano difficile il passaggio dei residenti e dei mezzi agricoli

A Castrovillari si sono conclusi i lavori di bitumazione nei tratti più deteriorati della strada di contrada Galluccio. Lo comunicano Federica Cama, consigliera comunale di Noi Moderati, e Antonio Di Paola, assessore ai Lavori pubblici dell’amministrazione guidata dalla sindaca Anna De Gaio.

I disagi per residenti e mezzi agricoli

Secondo Cama e Di Paola, il manto stradale si era deteriorato nel corso degli anni, rendendo difficile il passaggio sia per chi abita nella contrada sia per chi la percorre con i mezzi agricoli. L’intervento ha riguardato i tratti critici, nei quali, riferiscono i firmatari, il nuovo asfalto ha migliorato la sicurezza e la percorribilità.

I precedenti a Maroglio e in località Pietà

Cama e Di Paola richiamano anche i lavori eseguiti in contrada Maroglio e quelli avviati successivamente in località Pietà. Per la viabilità minore, spiegano, l’obiettivo dell’assessorato è intervenire con continuità nelle zone in cui i residenti segnalano disagi da tempo.

«Continuiamo a lavorare affinché le strade delle nostre contrade siano adeguate alle esigenze di chi ci vive e ci lavora ogni giorno», dichiarano i due firmatari.