Secondo Federica Cama e Antonio Di Paola, le condizioni della strada rendevano difficile il passaggio dei residenti e dei mezzi agricoli
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Palazzo comunale Castrovillari
A Castrovillari si sono conclusi i lavori di bitumazione nei tratti più deteriorati della strada di contrada Galluccio. Lo comunicano Federica Cama, consigliera comunale di Noi Moderati, e Antonio Di Paola, assessore ai Lavori pubblici dell’amministrazione guidata dalla sindaca Anna De Gaio.
I disagi per residenti e mezzi agricoli
Secondo Cama e Di Paola, il manto stradale si era deteriorato nel corso degli anni, rendendo difficile il passaggio sia per chi abita nella contrada sia per chi la percorre con i mezzi agricoli. L’intervento ha riguardato i tratti critici, nei quali, riferiscono i firmatari, il nuovo asfalto ha migliorato la sicurezza e la percorribilità.
I precedenti a Maroglio e in località Pietà
Cama e Di Paola richiamano anche i lavori eseguiti in contrada Maroglio e quelli avviati successivamente in località Pietà. Per la viabilità minore, spiegano, l’obiettivo dell’assessorato è intervenire con continuità nelle zone in cui i residenti segnalano disagi da tempo.
«Continuiamo a lavorare affinché le strade delle nostre contrade siano adeguate alle esigenze di chi ci vive e ci lavora ogni giorno», dichiarano i due firmatari.