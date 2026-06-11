La laureata Unical in Economia Aziendale riceve il riconoscimento nazionale e una borsa di studio per un master internazionale

Un riconoscimento nazionale che premia talento, impegno e risultati accademici. Aurora Guidelli, laureata triennale in Economia Aziendale all’Università della Calabria con il massimo dei voti e la lode, ha ricevuto il Premio America Giovani per il Talento Universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA.

La cerimonia si è svolta l’8 giugno 2026 alla Camera dei Deputati, a Roma, dove sono state premiate le eccellenze tra i giovani laureati delle università italiane, selezionati per il percorso di studi e per i risultati conseguiti.

Aurora Guidelli tra le eccellenze universitarie italiane

Il premio assegnato ad Aurora Guidelli rappresenta il coronamento di un percorso universitario brillante, costruito con costanza, determinazione e attenzione alla qualità della formazione.

La giovane laureata dell’Unical è stata inserita tra i profili selezionati dalla Fondazione Italia USA, che ogni anno valorizza studenti e laureati capaci di distinguersi nel panorama accademico nazionale.

Il riconoscimento ricevuto alla Camera dei Deputati assume così un valore non soltanto personale, ma anche territoriale, perché porta in un contesto istituzionale di rilievo il nome dell’Università della Calabria e della formazione universitaria calabrese.

La borsa di studio per il master della Fondazione Italia USA

Oltre al premio, Aurora Guidelli e un gruppo di colleghi calabresi hanno ottenuto una borsa di studio per frequentare il master in “Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy”.

Il percorso di alta formazione, promosso dalla Fondazione Italia USA, nasce con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti e prepararli alle sfide del contesto economico, istituzionale e internazionale.

Per la laureata Unical si tratta di un’opportunità importante per approfondire temi legati alla leadership, alle relazioni internazionali e alla promozione delle eccellenze italiane nel mondo. Un passaggio che apre nuove prospettive professionali e consolida il legame tra formazione accademica e crescita personale.

Un risultato per l’Unical e per il territorio

Il traguardo raggiunto da Aurora Guidelli conferma il valore della formazione universitaria calabrese come strumento capace di costruire futuro e opportunità.

Il Premio America Giovani testimonia come l’eccellenza accademica possa trasformarsi in un’occasione concreta di sviluppo, offrendo ai giovani laureati strumenti per affrontare percorsi sempre più competitivi e internazionali.