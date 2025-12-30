Quando lo sport incontra la fede e l'impegno sociale, nascono progetti capaci di proteggere il bene più prezioso, la vita. In un clima di profonda commozione e partecipazione, la comunità di contrada Cammarata a Castrovillari ha celebrato un momento di grande valore civile. Presso la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, inserita nel cuore della Diocesi di Cassano All’Ionio, si è tenuta la cerimonia di consegna di un defibrillatore semiautomatico (DAE) di ultima generazione, un presidio sanitario che trasforma un luogo di culto e aggregazione in un'area "cardioprotetta".

L'iniziativa nasce per volontà della società calcistica ASD Lauropoli, non più attiva sportivamente, che ha voluto onorare la figura del compianto presidente Alfredo Angelo Battaglia. A consegnare il dispositivo sono stati Gigino Battaglia e Rocco Atene, rappresentanti di un sodalizio sportivo che nel passato ha sempre visto nel calcio una scuola di vita.

Il gesto intende mantenere viva l'eredità umana e professionale del Presidente Battaglia, uomo che ha dedicato gran parte della sua esistenza ai giovani e alla promozione dei valori sportivi. “Angelo avrebbe voluto esattamente questo, che la passione per il gioco fosse sempre accompagnata dalla massima tutela per i nostri ragazzi”, è stato il pensiero condiviso durante la consegna.

Ad accogliere con gratitudine questo dono è stato il parroco, don Pietro Martucci, guida spirituale della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes. Il sacerdote ha sottolineato come la parrocchia sia, ogni giorno di più, un centro di gravità per decine di bambini e adolescenti che frequentano il catechismo, i gruppi scout e le attività ricreative.

La donazione arriva in un momento cruciale, sono infatti in dirittura d'arrivo i lavori di ammodernamento del campetto di calcio parrocchiale. Questa struttura, rinnovata, si appresta a diventare il teatro di sfide calcistiche e momenti di socialità. Grazie al nuovo DAE, la riapertura del campo avverrà sotto l'egida della sicurezza, garantendo ai genitori e agli educatori la tranquillità di poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca.

La sinergia tra l'ex ASD Lauropoli e la comunità parrocchiale di contrada Cammarata rappresenta un modello virtuoso di cittadinanza attiva. Trasformare il dolore per una perdita in una risorsa vitale per il futuro è l'insegnamento più grande che questo gesto lascia alla comunità di Castrovillari.