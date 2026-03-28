C’è un cuore calabrese che batte nel ritmo incalzante di “Freeze”, il nuovo cortometraggio che stasera, sabato 28 marzo, approderà sul grande schermo televisivo di La7. Subito dopo l'appuntamento con “In altre parole” di Massimo Gramellini, il pubblico potrà scoprire un’opera che unisce il grande cinema d’autore alla freschezza dei giovani talenti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Le musiche originali del corto sono state infatti composte a quattro mani da Gianluca Nocchi e Vincenzo Gallicchio, brillanti studenti dell'istituto vibonese. La collaborazione, nata sotto l’egida di OffiCine (IED Milano), è stata resa possibile grazie alla sinergia con il Maestro Antonio Fresa, noto compositore di colonne sonore (recente il suo successo per “Oi vita mia” di Pio e Amedeo), che ha guidato i ragazzi in questo prestigioso progetto professionale.

Un crime al femminile tra azione e sentimento

Diretto da Niccolò Donatini con la supervisione artistica del pluripremiato regista Silvio Soldini, Freeze è un “urban western” che gioca con l’ironia e la tensione. La trama ruota attorno a Sara e Lea, amiche da una vita interpretate da due stelle del cinema contemporaneo: Valentina Romani (volto amatissimo di Mare Fuori e de Il Sol dell’avvenire) e Celeste Dalla Porta (reduce dal successo di Parthenope di Paolo Sorrentino già premiata come David Rivelazioni Italiane -Italian Rising Stars- nell'ambito dei David di Donatello 2025).

Il corto racconta di una sgangherata e folle rapina a un furgone che trasporta ovuli crioconservati: un pretesto narrativo per esplorare temi profondi come la maternità, l’autodeterminazione e la paura del futuro. L’opera celebra inoltre i 30 anni di iO Donna, il femminile del Corriere della Sera diretto da Danda Santini, da sempre in prima linea nel racconto dell'universo femminile.

Eccellenze calabresi in ascesa

Il contributo sonoro dei due giovani compositori rappresenta un fiore all’occhiello per la Calabria:

Gianluca Nocchi originario di Catanzaro, laureato in Composizione Pop alla Coventry University col massimo dei voti e già attivo come arrangiatore per l’etichetta IMI Music.

Vincenzo Gallicchio originario di Amendolara (CS), laureato in Fisarmonica presso il Conservatorio di Vibo Valentia, anche lui con il massimo dei voti.

Il progetto Freeze, realizzato in partnership con il Conservatorio Torrefranca e Nikon, dimostra come la formazione sul campo e il confronto tra giovani professionisti possano produrre risultati di altissimo livello cinematografico. L’appuntamento è per stasera su La7: un'occasione per sostenere il talento dei nostri giovani e godersi una storia intensa, vitale e necessaria.