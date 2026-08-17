Dal 19 al 21 agosto torna la manifestazione giunta alla XVI edizione. Accanto ai grandi live gratuiti, escursioni, trekking urbano, incontri dedicati a Gioacchino Greco e Gioacchino da Fiore, ambiente e turismo delle radici

Tre giorni tra grandi concerti, natura, storia e identità del territorio. Dal 19 al 21 agosto torna a Celico il Festival dell’Effimero, giunto alla sua sedicesima edizione, con un cartellone che affida le tre serate rispettivamente a Marvin & Prezioso, Clementino e Cristiano De André.

La manifestazione, promossa dal Comune di Celico guidato dal sindaco Matteo Lettieri e dall’associazione culturale SilAntica, propone anche quest’anno un programma interamente gratuito che affianca alla musica una serie di appuntamenti dedicati al patrimonio ambientale e culturale del territorio.

Si comincia mercoledì 19 agosto alle 9 con l’escursione “Bosco incantato”, con partenza da Montescuro. Alle 11, nella Villa Comunale, spazio a “Scacco al tempo: il viaggio di Gioacchino Greco”, dedicato al celebre scacchista del Seicento nato a Celico. Nel pomeriggio, alle 17, l’attenzione si sposterà su un’altra figura profondamente legata a questo territorio con il convegno “Sulle orme di Gioacchino da Fiore – Il pensiero di un visionario del Medioevo”.

La prima grande notte musicale inizierà alle 22 al Pattinodromo P. Beltrano con Marvin e Andrea Prezioso e il loro “Voglio vederti danzare live tour”. Un tuffo nella dance che ha segnato gli anni Novanta e Duemila attraverso alcune delle hit diventate colonna sonora di un’intera generazione.

Giovedì 20 agosto il Festival ripartirà alle 9 con la camminata ecologica “Dove il bosco incontra le persone”, realizzata con il Gruppo Scout Celico 1. Alle 11 sarà invece la volta del trekking urbano “Celico da scoprire”, itinerario tra storia, luoghi e tradizioni del centro abitato.

Ambiente e sostenibilità saranno al centro del pomeriggio nella Villa Comunale, dove alle 17 si terrà il convegno “Natura e futuro”, affiancato dal laboratorio per bambini “Missione Plastic Free”.

Alle 22 il palco sarà tutto per Clementino. Il rapper campano porterà a Celico il suo repertorio costruito tra rap, hip-hop, freestyle e contaminazioni con la tradizione musicale italiana, in uno dei concerti più attesi dell’edizione.

La giornata conclusiva di venerdì 21 agosto partirà alle 10 con “Mani in festa”, animazione e laboratorio creativo per bambini organizzati con le Sorelle Mastrosimone. Alle 11.30, al Liquorificio Sila, sarà invece protagonista uno dei sapori più riconoscibili della Calabria con il laboratorio “La magia della Liquirizia”.

Alle 17, nella Villa Comunale, l’ultimo incontro sarà dedicato al “Turismo delle radici”, tra memoria, identità e prospettive di sviluppo, accompagnato dall’esposizione delle creazioni del laboratorio di cucito locale.

Il compito di chiudere la XVI edizione spetterà quindi a Cristiano De André, che porterà sul palco il suo viaggio musicale attraverso l’eredità artistica del padre Fabrizio. Un repertorio entrato nella memoria collettiva italiana, riletto attraverso la sensibilità e gli arrangiamenti di Cristiano.

E dopo i concerti il Festival non si fermerà: ogni notte, dalla mezzanotte, l’Area Food ospiterà DJ set live.

Tutti gli appuntamenti e i concerti del Festival dell’Effimero 2026 saranno a ingresso gratuito.